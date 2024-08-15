Отличники и разгильдяи: как фигуристы шокируют публику в новом сезоне

Ну и в заключение — аплодисментов не хватало сегодня, честно говоря. Тишина не соответствовала уровню зрелища. Когда на юниорские прокаты однажды позвали журналистов, мы хлопали каждому сложному прыжку, каждому красивому вращению и отжигу на дорожке шагов. Не говоря уже о старте и финальной позе. А представителей федерации, телевизионщиков и всех по должности оказавшихся в Новогорске уважаемых специалистов этим как будто не удивить — они недвижимы и бесстрастны как вековые дубы, высаженные вдоль бортов катка. В четверг произвольные программы — похлопайте детям, пожалуйста, а то как неродные. Дети-то — золото!