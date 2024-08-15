Отличники и разгильдяи: как фигуристы шокируют публику в новом сезоне

«Шо, опять?» Плющенко это делал 15 лет назад!
Августовские предсезонные прокаты — интересный аттракцион, где можно ответить на несколько важных вопросов. Кто претендует на ведущие позиции, как изменился общий уровень по сравнению с прошлым годом и кто оригинальнее всех в выборе музыки для программ. И если по первым двум показателям у нас обычно все превосходно, то по третьему есть куда стремиться.
Когда выступающий первым Михаил Алексахин начал кататься под «Аранхуэс», захотелось выйти к окнам катка в Новогорске с табличкой «Шо, опять?» Не то чтобы мне надоело слушать одно и то же из года в год десяток лет, но просто скажите, почему? Почему среди тысячи вариантов ученику Евгения Плющенко поставили программу под музыку, под которую «шеф» катался 15 лет назад?
Но оказалось, что протестовать преждевременно — в основной массе в этом сезоне постановщики нашли неожиданно много неизбитой музыки и для парней, и для девчонок. Что-то вспомнили тоже из классики, но не такое заезженное — например, «Чардаш» Монти у Миланы Ледебевой.
Было несколько французских реверансов, возможно, это какая-то скрытая олимпийская тоска — Валерия Лукашова, Алена Принева из «Хрустального» и Елена Костылева из «Ангелов Плющенко» выступали под лирический женский вокал с характерным грассированием.
Отдельный мед для ушей и вклад в культуру — программы Лидии Плескачевой на малоизвестную танговую композицию Эдварда Грига и Марии Гордеевой на музыку «Сострадание» композитора Ильи Бешевли. Оригинальный выбор у Маргариты Базылюк — быстрая с этническим колоритом тема Miserlou ей очень идет.
Больше всех удивила, пожалуй, Агата Петрова из группы Алексея Мишина. Похожая на мультяшную Гаечку, милашка Агата брутально раскатала лед под Black Betty. Анна Ляшенко выступала последней со своим саундтреком к «Майору Грому».
При чём тут Валиева?
Если брать общий уровень, то первое впечатление таково: девочки отличницы, мальчики разгильдяи (за исключением вундеркинда Арсения Федотова). Последний несколько раз за прокат вызвал ассоциации, не удивляйтесь, с Камилой Валиевой — благодаря чистоте линий, упругости движений и фирменному высокому выносу свободной ноги. Арсений очень подрос за лето, и это ему помогает — он стал кататься еще мощнее. Выбор Queen на короткую программу близкий к идеальному.
Мальчики разгильдяи даже не потому, что девочки лучше справляются с тройными акселями — на прокатах это совсем не показатель. Просто от них есть ощущение некой расхлябанности, пофигизма. Девчонки же собранные настолько, как будто у них через неделю чемпионат мира. Форма Маргариты Базылюк, Лидии Плескачевой, Алисы Двоеглазовой, Елены Костылевой да и некоторых других девушек заставляет задуматься, а было ли у них вообще межсезонье.
Все вышесказанное — не в обиду мальчикам. Они просто и в фигурном катании взрослеют позднее девочек. Главное, чтобы все дождались своего чемпионата мира.
Ну и в заключение — аплодисментов не хватало сегодня, честно говоря. Тишина не соответствовала уровню зрелища. Когда на юниорские прокаты однажды позвали журналистов, мы хлопали каждому сложному прыжку, каждому красивому вращению и отжигу на дорожке шагов. Не говоря уже о старте и финальной позе. А представителей федерации, телевизионщиков и всех по должности оказавшихся в Новогорске уважаемых специалистов этим как будто не удивить — они недвижимы и бесстрастны как вековые дубы, высаженные вдоль бортов катка. В четверг произвольные программы — похлопайте детям, пожалуйста, а то как неродные. Дети-то — золото!
Анастасия Панина