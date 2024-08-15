Евгения Медведева: «У нескольких наших фигуристок есть SMM-щики, но их невозможно читать. Ты заходишь и видишь, что человек писал не сам»

Вот такой контент. Трудно, трудно. Я не хочу, чтобы моя страница так выглядела, поэтому я, возможно, раз в месяц что-нибудь такое вот «высру», но это будет какая-нибудь ржака. Я люблю выложить красивую фотографию, а под ней — какая-нибудь кринжовая подпись. SMM-щик такого не сделает никаким образом", — сказала двукратная чемпионка мира Медведева в интервью на ютуб-канале Никиты Ефремова.