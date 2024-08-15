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Евгения Медведева: «У нескольких наших фигуристок есть SMM-щики, но их невозможно читать. Ты заходишь и видишь, что человек писал не сам»

"Сейчас на самом деле очень трудно найти хорошего SMM, который будет подходить под требования. Потому что у наших нескольких фигуристок есть SMM-щики, но их просто невозможно читать.

Источник: Sports.Ru

Потому что ты заходишь и видишь, что человек писал не сам, абсолютно. То есть там нет сленга, там куча смайликов, которые «привет, друзья!», цветочек, огонь, «какое прекрасное настроение», «делюсь с вами кринжовым рилсом» и «делюсь с вами тоже хорошим настроением».

Вот такой контент. Трудно, трудно. Я не хочу, чтобы моя страница так выглядела, поэтому я, возможно, раз в месяц что-нибудь такое вот «высру», но это будет какая-нибудь ржака. Я люблю выложить красивую фотографию, а под ней — какая-нибудь кринжовая подпись. SMM-щик такого не сделает никаким образом", — сказала двукратная чемпионка мира Медведева в интервью на ютуб-канале Никиты Ефремова.