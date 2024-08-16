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Татьяна Тарасова: Россия более спортивная страна, чем США

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила российский и американский спорт.

Источник: Чемпионат.com

"В США платный спорт, но не могу сказать, что в России он сейчас бесплатный. Может быть, цена разная, но и зарплаты у родителей отличаются. У нас тоже сейчас спорт стоит немножко денег.

Считаю, это нормально, потому что надо с чего-то платить деньги тренерам для их профессии, потом ещё надо арендовать стадион. Всё стоит денег.

Мне кажется, Россия более спортивная страна, чем США. Может, американцам кажется, что их страна. А я думаю, мы спортивнее. Это проявляется в общем уровне населения, занимающегося спортом", — приводит слова Тарасовой Sport24.