Тарасова: «В США не меньше двух катков на пересеченной местности, а у нас в деревне — только если речка замерзнет»

«В США намного больше катков — просто так есть. Когда у нас был один каток, там их было 100. В России даже если их чаще и больше строить, то они все равно будут заняты людьми. В любом новом районе, городе и деревне — всегда есть народ. Но я не представляю, что у нас в деревне может быть каток. Только если речка замерзнет и будет лед.



Нам нужны абсолютно простые катки, чтобы там тренироваться. Ничего такого сложного и красивого в них нет. Но там еще должны быть залы. Вообще надо строить по два катка сразу, потому что один будет сразу занят.



Никогда не видела меньше двух катков в США на пересеченной местности. А я жила в американской деревне и готовилась к Олимпийским играм, чтобы достойно представлять свою страну», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.