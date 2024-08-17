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Трусова вышла замуж

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Telegram-канале сообщила о том, что вышла замуж.

Избранником спортсменки стал фигурист Макар Игнатов. Трусова показала видео из ЗАГСа.

17 июня Игнатов рассказал о помолвке с Трусовой. Спортсмен выложил две фотографии: на одной пара обнимается, а на второй на безымянный палец правой руки Трусовой надето кольцо.

20-летняя Трусова является серебряной призеркой Игр-2020. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.

24-летний Игнатов является вице-чемпионом России. Он стал первым отечественным фигуристом, исполнившим четыре четверных прыжка в одной программе.