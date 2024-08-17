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Загитова о негативных комментариях: «Постепенно прошла несколько этапов принятия. Нет времени расстраиваться»

— Как ты относишься к своей славе сейчас? Именно с точки зрения восприятия такого внимания к своей персоне, когда все может на цитаты разобраться, что-то там отслеживают.

Источник: Sports.Ru

— Вначале, естественно, я не понимала. Я не понимала вообще, что происходит, но потом постепенно прошла несколько этапов принятия.

Конечно, это в какой-то степени и давит на мое эмоциональное состояние, но я уже привыкла.

— То есть сейчас спокойно?

— Под настроение. Знаете, утром встала не с той ноги, прочитала какой-то коммент гадкий и такая думаю: блин… Начинается какое-то расстройство. Но потом просто нет времени на это — нет времени расстраиваться. Надо работать.

— Зачем ты комменты по поводу себя читаешь?

— Да бывает, попадается. Я не постоянно это делаю. Там куча потрясающих положительных комментариев, и это все, конечно, перекрывает, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в эфире радио «Маяк».

«В каких-то сферах я полный нуль, но сейчас вроде как уже единичка». Загитова пришла на радио.