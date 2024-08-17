Загитова о негативных комментариях: «Постепенно прошла несколько этапов принятия. Нет времени расстраиваться»

— Вначале, естественно, я не понимала. Я не понимала вообще, что происходит, но потом постепенно прошла несколько этапов принятия.
Конечно, это в какой-то степени и давит на мое эмоциональное состояние, но я уже привыкла.
— То есть сейчас спокойно?
— Под настроение. Знаете, утром встала не с той ноги, прочитала какой-то коммент гадкий и такая думаю: блин… Начинается какое-то расстройство. Но потом просто нет времени на это — нет времени расстраиваться. Надо работать.
— Зачем ты комменты по поводу себя читаешь?
— Да бывает, попадается. Я не постоянно это делаю. Там куча потрясающих положительных комментариев, и это все, конечно, перекрывает, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в эфире радио «Маяк».
«В каких-то сферах я полный нуль, но сейчас вроде как уже единичка». Загитова пришла на радио.