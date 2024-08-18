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Анастасия Волочкова поздравила Трусову со свадьбой, назвав Игнатова Марком

Российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова поздравила Александру Трусову с днём свадьбы.

Источник: Чемпионат.com

В сообщении она ошибочно назвала мужа Трусовой Макара Игнатова Марком.

«Сашенька, Марк, поздравляю! Счастья вам!» — написала Волочкова под одним из постов Трусовой в социальных сетях.

Летом этого года 24-летний Макар Игнатов на своей странице в социальной сети сообщил, что сделал предложение 20-летней Трусовой выйти замуж и она согласилась. Они встречались меньше года. Ранее Александра состояла в отношениях с другим российским фигуристом, чемпионом Европы Марком Кондратюком.

В середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.