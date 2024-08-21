Дочь легендарной фигуристки, олимпийской чемпионки, посвятила программу матери. Что увидела на старте сезона у пар

«Новая программа Сони Касинс и Саши Брегея под Чарли Чаплина — это отсылка к известной программе ее мамы (Елены Бережной) с Антоном Сихарулидзе. Я нашел на просторах интернета современный трек в память о Чаплине и подумал, что здорово бы поставить такую программу новому поколению. Тем более, что Соня хорошо танцует и чувствует музыку, они с партнером оба жизнерадостные. Я понял, что это идеальные новые образы для ребят», — рассказывал «Матч ТВ» хореограф Николай Морошкин.