Дочь легендарной фигуристки, олимпийской чемпионки, посвятила программу матери. Что увидела на старте сезона у пар

После одиночников на подмосковную базу «Новогорск» заехали спортивные пары. В рамках контрольных прокатов фигуристы показали новые короткие программы. Порадовало, что среди постановок нашлись и небанальные мелодии, и интересные идеи. В сезоне точно не будет скучно следить за ребятами.
У юниоров достаточно строгие требования к набору элементов. В короткой программе фигуристы должны показать подкрут, выброс-сальхов, поддержку четвертой группы и тодес назад-наружу. В качестве прыжка — двойной флип или дупель. Топовые пары обычно выбирают аксель из-за более высокой базовой стоимости, а подкрутку и выброс обязательно исполняют тройные, чтобы максимизировать набор.
Лидеры прошлого сезона Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик выбрали композицию «One night in Bangkok» британца Мюррея Хэда. Мелодия ритмичная, поэтому фигуристы удачно вписали в такты все обязательные элементы. Для середины августа Чернышова и Вильчик неплохо вкатали программу, выступление получилось практически на одном дыхании. Есть ощущение, что и в этом году Анастасия и Владислав будут в числе лучших.
Кто может помешать им, так это Вероника Меренкова и Даниль Галимов, тренирующиеся в Сочи под руководством олимпийского чемпиона Федора Климова и опытного Дмитрия Савина. Фигуристы любят экспериментировать, и в текущем сезоне это особенно заметно. Под трек «Get ready for this» исполнителя 2 unlimited Меренкова и Галимов перевоплотились в чирлидершу и баскетболиста. Драйвовая программа, на высокой скорости — Вероника и Даниль точно запомнились зрителям. А эффектный шпагат партнера в финальной позе только добавил постановке неординарности.
София Диана Касинс и Александр Брегей выступают вместе лишь второй сезон. Для короткой программы спортсмены выбрали хиты Чарли Чаплина. Пока им не хватает скатанности, чтобы полноценно передать атмосферу того времени, но для юной пары выглядят очень перспективно. Интересно, что мама Софии, легендарная Елена Бережная, в юности тоже работала с творчеством Чаплина. Для Бережной и Антона Сихарулидзе программа стала визитной карточкой.
«Новая программа Сони Касинс и Саши Брегея под Чарли Чаплина — это отсылка к известной программе ее мамы (Елены Бережной) с Антоном Сихарулидзе. Я нашел на просторах интернета современный трек в память о Чаплине и подумал, что здорово бы поставить такую программу новому поколению. Тем более, что Соня хорошо танцует и чувствует музыку, они с партнером оба жизнерадостные. Я понял, что это идеальные новые образы для ребят», — рассказывал «Матч ТВ» хореограф Николай Морошкин.
Участники чемпионата России по прыжкам Кира Доможирова и Илья Вегера остановились на саундтреке из фильма «Маска». За межсезонье партнерша немного вытянулась в рост, но это не помешало им собрать все нужные элементы. Симпатичная получилась программа, с множеством характерных для музыки фишечек. Костюмы Кира и Илья подготовили лаконичные, однако они передают идею фильма.
Произвольные программы пары представят уже завтра. Во второй день у фигуристов будет более широкий набор элементов, так что некоторые могут сделать ставку на сложность.
Анастасия Логинова