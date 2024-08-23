«Помогли Саше реализовать мечту». Рудковская — о помощи в организации свадьбы Игнатовых

«Это действительно история про Золушку — про девочку из обычной семьи, которая родилась в Рязани и мечтала стать олимпийской чемпионкой. Она не стала олимпийской чемпионкой, но она сделала то, чего не делала ни одна девочка в мире — пять четверных на Олимпийских играх. Она стала второй на Олимпиаде, но на сегодняшний день она — самая популярная фигуристка планеты Земля. И это Саша Трусова. Когда она попросила меня помочь ей со свадьбой, я решила, что у такой Золушки свадьба должна быть великолепная, сказочная, волшебная! И мы с моими партнёрами помогли Саше реализовать её мечту: она была настоящей Золушкой, которая приехала на красивой машине, в красивом платье, в красивых туфельках, в красивых украшениях — и у неё был красивый праздник. Я думаю, воспоминания об этом останутся у неё на всю жизнь», — приводит слова Рудковской Posta.