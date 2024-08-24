Полные трагедии глаза: что ждет гениальную фигуристку Плющенко

По совокупности достоинств Елена Костылева — одна из самых талантливых фигуристок. Прыжки и конек, характер и чертовщинка в глазах, работоспособность и легковесность. Как будто Александра Трусова и Алена Косторная в параллельной реальности соединились, и новый усовершенствованный персонаж достался Плющенко. Ее даже можно было бы презентовать как новую Камилу Валиеву! Но для этого нужно мощное развитие. Поиск индивидуальности, занятия хореографией, работа со стилистом над образом. Сложные прыжки и неподъемный контент — основа для результатов, но медали — далеко не единственное, на что способна Костылева. И это не только привилегия, но и ответственность. Счастливый билет и серьезный вызов для Плющенко как тренера.