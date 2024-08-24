Полные трагедии глаза: что ждет гениальную фигуристку Плющенко

Новая Валиева?
По совокупности достоинств Елена Костылева — одна из самых талантливых фигуристок. Прыжки и конек, характер и чертовщинка в глазах, работоспособность и легковесность. Как будто Александра Трусова и Алена Косторная в параллельной реальности соединились, и новый усовершенствованный персонаж достался Плющенко. Ее даже можно было бы презентовать как новую Камилу Валиеву! Но для этого нужно мощное развитие. Поиск индивидуальности, занятия хореографией, работа со стилистом над образом. Сложные прыжки и неподъемный контент — основа для результатов, но медали — далеко не единственное, на что способна Костылева. И это не только привилегия, но и ответственность. Счастливый билет и серьезный вызов для Плющенко как тренера.
На юниорских контрольных прокатах неделю назад у Лены не получилось откататься без ошибок. Как говорят тренеры, она недавно переболела вирусной инфекцией, так что неполучившиеся прыжки объяснимы, как и вынужденная остановка в прокате. Но многих удивила эта остановка. Слышала мнение, что это случилось якобы после неудачного падения с четверного тулупа и сбившегося дыхания. На самом деле после падения Лена сделала чисто каскад 4−3 с сальховом, тройной лутц и двойной аксель. Скорее, она взяла паузу, потому что выбилась из музыки и хотела вступить в нужный момент.
Самородок «с прицепом»
Когда Лена улыбается, она прямо светится. Но новые программы не располагают к улыбкам — печальная французская лирика и тяжеловесная «Токката и Фуга» Баха заставляют страдать. Жутковато видеть такой искренний трагизм в глазах 12-летней девочки. На этом фоне то, что Маргарита Базылюк с ее не менее трагичной «Карминой Бураной» поверхностно входит в роль, кажется для нее плюсом. Поскольку не мешает сосредоточиться на элементах.
Бах как концепция — заявка на громкий сезон, и мотивацию постановщиков можно понять. Чтобы каждый прокат был манифестацией. Но проблема Баха в том, что без чистейшего выступления многотонная мощь органа прибивает ко льду и не дает подняться. И даже Ленины кружева коньками кажутся сетью, в которой она запуталась, хотя и безупречной сплетенной сетью.
Хочу обозначить базис своего мнения: Елена Костылева — самородок, какие бывают одна на тысячу. Девочка, пришедшая на каток укрепить слабое здоровье, оказалась способна выполнять сложнейшие прыжки и скользить, как луна по небу — органично, плавно и совершенно безусильно. А также тренироваться целыми днями, отказавшись от всего лишнего.
К не самой сильной воронежской базе добавились навыки, полученные уже в Москве, а это сотни часов подкаток, требующих от родителей много финансов и времени. И все это феноменальное развитие — на фоне постоянной нервной обстановки из-за конфликтов мамы с тренерами.
Тиран для чемпиона
Скандальной мамой, по большому счету, никого не удивить. Каких только родителей ни видело фигурное катание — безумные через одного, и у больших чемпионов такие встречаются. Главная беда даже не в том, что они вмешиваются в тренировочный процесс, а что и после окончания карьеры продолжают тиранить своих детей. Даже олимпийской медалью, призовыми и подарками иногда не откупиться за вложенные родительские надежды и средства. Но Лене думать об этом пока рано.
С другой стороны, мама Костылевой — безусловный пример, как бороться за права своего ребенка и выбивать ему самое лучшее. Главное теперь, когда заинтересованный тренер с хорошими условиями нашелся, перестать искать врагов. Довериться команде, довериться своей талантливой дочери, не оглядываться на соперниц и забыть былые обиды.
Нелепо же, что при виде прекрасной фигуристки с кукольным лицом и такими «ребрами», какие многим танцорам не снились, мы сразу вспоминаем ее маму и злосчастный йогурт. И в полных трагедии глазах ребенка, который просто мастерски передает образ и музыку, пытаемся найти причину из реальной жизни — а вдруг Лене плохо, вдруг ее надо спасать.
Настало время Лене самой выйти на первый план — впереди мамы, шлейфа прошлых проблем и даже Баха. Нет сомнений, что у нее получится.
Анастасия Панина