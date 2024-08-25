Интервью Загитовой, которое не состоялось. Как Алина и агенты отказались от общения за минуту до начала

Затем нас попросили прислать темы разговора. Кто-то оскорбится и скажет, что это уже не журналистика, но в случае с такой звездой, как Алина, если она согласна прийти в студию, почему не попробовать? Даже интересна была реакция. Кажется, Алина (или ее команда) не догадалась, что наши интересы совпадают. Мне совершенно не хотелось делать еще одно интервью с оговорками и кринжем, а как раз таки попытаться сделать вдумчивый разговор, который бы показал Алину другой — если это, конечно, возможно. Хотя вопросы про объявление о завершении карьеры, критику в соцсетях я включил. Как и то, должна ли женщина зарабатывать или как относиться к нейтральному статусу. Если что — все они проверку не выдержали и были забракованы. Из интересного — выжил вопрос «Оказавшись перед Медведевой, что ты ей скажешь?» и опросник Пруста.