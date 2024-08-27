Загитова о проведении шоу в разных городах: «Если людям зайдет, если будет положительный отклик — есть задачи масштабироваться»

— Если людям это зайдет, если будет положительный отклик. Есть такие задачи, да — масштабироваться.
— Ты вдохновлялась какими-то другими шоу? Может быть, шоу Яны Рудковской и Евгения Плющенко, потому что сама Яна написала в соцсетях, что «Алина Загитова вдохновилась нашим шоу» (ранее Рудковская сравнивала промо к двум шоу — Sports)?
— Я, безусловно, уважаю Яну Александровну и за то, что она делает. В принципе, я поняла эту работу, сейчас провожу все этапы от и до и могу сказать, что это колоссальная работа. А она делает это уже на протяжении нескольких лет.
Но могу сразу заверить вас, что я, к сожалению или к счастью, не смотрела и не интересовалась на тот момент шоу, которые они делали. Как-то так получилось случайно, я думаю, — сказала Загитова в эфире «Утро ТНТ».
«Польщена, что наши тизеры вдохновляют молодых начинающих продюсеров». Рудковская сравнила промо к шоу Плющенко и Загитовой.
Кажется, с билетами на шоу Алины Загитовой что-то не так. Заметили?