Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загитова о проведении шоу в разных городах: «Если людям зайдет, если будет положительный отклик — есть задачи масштабироваться»

— Можно ли ждать, что твое шоу «Хранители времени» (которое состоится 29 августа в Казани — Sports) еще в других городах тоже будет потом показываться и распространится география?

— Если людям это зайдет, если будет положительный отклик. Есть такие задачи, да — масштабироваться.

— Ты вдохновлялась какими-то другими шоу? Может быть, шоу Яны Рудковской и Евгения Плющенко, потому что сама Яна написала в соцсетях, что «Алина Загитова вдохновилась нашим шоу» (ранее Рудковская сравнивала промо к двум шоу — Sports)?

— Я, безусловно, уважаю Яну Александровну и за то, что она делает. В принципе, я поняла эту работу, сейчас провожу все этапы от и до и могу сказать, что это колоссальная работа. А она делает это уже на протяжении нескольких лет.

Но могу сразу заверить вас, что я, к сожалению или к счастью, не смотрела и не интересовалась на тот момент шоу, которые они делали. Как-то так получилось случайно, я думаю, — сказала Загитова в эфире «Утро ТНТ».

«Польщена, что наши тизеры вдохновляют молодых начинающих продюсеров». Рудковская сравнила промо к шоу Плющенко и Загитовой.

Кажется, с билетами на шоу Алины Загитовой что-то не так. Заметили?