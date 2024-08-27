В академии Плющенко сделали заявление по допингу у фигуристки Горобченко

«Факт наличия проблем с РУСАДА и допингом спортсменка Горобченко и ее представители не довели до сведения академии фигурного катания “Ангелы Плющенко”. Во время прохождения учебно-тренировочных сборов в академии официальным тренером была Хаблова С. Г., и спортсмен совместно с ГАУ ВО по зимним видам спорта г. Волгоград принимал решение об участии в соревнованиях. Академию фигурного катания “Ангелы Плющенко” спортсменка покинула задолго до вынесения решения о дисквалификации», — отмечают в академии.