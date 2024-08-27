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В академии Плющенко сделали заявление по допингу у фигуристки Горобченко

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Представители фигуристки Варвары Горобченко не довели до академии «Ангелы Плющенко» сведения о проблемах спортсменки с допингом, сообщили в академии.

Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало решение о дисквалификации Горобченко на пять лет с 15 мая 2023 года. В пробе фигуристки были обнаружены мельдоний и сибутрамин.

«По ситуации с Варварой Горобченко доводим следующее: по договоренности с Федерацией фигурного катания на коньках Волгоградской области Горобченко Варвара Вячеславовна в период с 15.11.2022 по 15.12.2023 находилась на учебно-тренировочных сборах по фигурному катанию на коньках, проводимых на спортивной базе академии фигурного катания “Ангелы Плющенко” в Москве», — говорится в заявлении, опубликованном на странице академии в Instagram*.

«Факт наличия проблем с РУСАДА и допингом спортсменка Горобченко и ее представители не довели до сведения академии фигурного катания “Ангелы Плющенко”. Во время прохождения учебно-тренировочных сборов в академии официальным тренером была Хаблова С. Г., и спортсмен совместно с ГАУ ВО по зимним видам спорта г. Волгоград принимал решение об участии в соревнованиях. Академию фигурного катания “Ангелы Плющенко” спортсменка покинула задолго до вынесения решения о дисквалификации», — отмечают в академии.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.