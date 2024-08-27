Фигуристка Горобченко выступала на турнире в Минске будучи временно отстраненной

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Фигуристка Варвара Горобченко приняла участие в турнире в Минске, несмотря на временное отстранение Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил источник.
Ранее РУСАДА дисквалифицировало Горобченко на пять лет за употребление мельдония и сибутрамина, дисквалификация 17-летней спортсменки отсчитывается с 15 мая 2023 года. Кубок дружбы проводился в Минске с 6 по 10 декабря 2023 года, в нем принимали участие фигуристы международных клубов.
«Фигуристка Горобченко в декабре участвовала в международных соревнованиях “Кубок дружбы” в Минске, где выступала за академию “Ангелы Плющенко”, заняв девятое место, — сказал собеседник агентства. — Федерация фигурного катания на коньках России не содействовала участию фигуристки и дисквалифицировала ее, как только получила решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. К этому времени она была временно отстранена РУСАДА».