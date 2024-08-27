Фигуристка Горобченко выступала на турнире в Минске будучи временно отстраненной

«Фигуристка Горобченко в декабре участвовала в международных соревнованиях “Кубок дружбы” в Минске, где выступала за академию “Ангелы Плющенко”, заняв девятое место, — сказал собеседник агентства. — Федерация фигурного катания на коньках России не содействовала участию фигуристки и дисквалифицировала ее, как только получила решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. К этому времени она была временно отстранена РУСАДА».