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Загитова о своем ютуб-шоу: «Сейчас у меня другие приоритеты. Когда-нибудь выложу этот проект, возможно, даже продолжу снимать»

В феврале Загитова анонсировала выход шоу «Постеры» на ютубе.

Источник: Sports.Ru

— Думаю, ты в курсе, что, к примеру, Женя Медведева ведет «БеС комментариев», Саша Трусова активно развивает свой видеоблог. Не думала о запуске шоу в соцсетях?

— Было такое, мы даже сняли пилотную версию. Просто у меня чуть другие приоритеты сейчас. Да, хочется все и сразу, но ты не можешь все и сразу делать хорошо.

Либо можешь, но остаешься без сна, здоровья и внутренних ресурсов. Всему свое время. Когда-нибудь я выложу этот проект, возможно, даже продолжу его снимать, — сказала олимпийская чемпионка в интервью theGirl.