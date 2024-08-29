Светлана Журова: «Если у Загитовой появится муж-татарин, то он ей, скорее всего, не разрешит кататься на коньках. Поэтому, думаю, она понимает — можно и подождать»

А несерьезные отношения Алина, видимо, для себя не допускает. И если серьезные — то это значит, семья, дом, кухня. Это уже забота о семье, а не катание на льду. Все, может быть, за нее уже все решили, а Алина к этому вопросу относится очень серьезно", — сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.