Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загитова о своей школе: «Хочу тренировать. Ловлю кайф от того, что причастна к пути ребят в фигурном катании»

— У вас планируется собственная школа в Казани. На какой стадии сейчас этот проект?

— Идет согласование проекта. Я хочу, чтобы это все было удобно для фигуристов и тренеров, чтобы в школе все было. Мы пытаемся найти лучшее решение. Я благодарна, что мне дали такую возможность.

Многие могут сказать: ей 22 года, а она уже открывает школу. Чему она может научить? Не буду спорить — мне действительно нужно набираться опыта в тренерской работе.

Но недавно у нас была репетиция с детьми, и коллеги сказали, что я хорошо лажу с ними. Могу донести без крика, что нужно делать.

— В целом вы и не обязано тренировать сами. Главное набрать команду, как вы сделали это с шоу.

— Да, не обязана. Но я хочу тренировать. Я ловлю кайф от того, что причастна к пути ребят в фигурном катании, — сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени — что об этом известно?