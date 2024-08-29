Алина Загитова: «Делаю все, чтобы мое имя было на слуху, но не нравятся склоки. Некоторые пытаются меня задеть, подколоть, чтобы я ответила»

Делаю все, чтобы мое имя было на слуху, но не нравятся все эти склоки. Некоторые пытаются меня задеть, подколоть, чтобы я ответила. Мне это не нужно. Когда люди меня ценят и желают всего лучшего, я пытаюсь ответить тем же, — сказала олимпийская чемпионка.