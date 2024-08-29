Медведева о шоу: «Велась речь даже растянуть на три дня, но я решительно сказала нет. Нужно понять, что это за рыба такая и стоит ли мне в этом развиваться»

"Подготовка проходит очень активно, мы сейчас в стадии утверждения всего, хотя у нас еще достаточно времени. Уже готова сценография, она мне очень нравится. В целом очень необычная для фигурного катания картина. Вся обстановка, в которой мы будем кататься, будет отличаться от того, что обычно зрители могут наблюдать на ледовых шоу. Всех карт раскрывать не буду, чтобы осталась интрига.