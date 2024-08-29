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Соловьев, Мурашов, Яблоков, Собинина и Ходыкин принимают участие в шоу Загитовой «Хранители времени»

Премьерный показ ледового шоу «Хранители времени» проходит сегодня в Казани.

«Состав шоу: Алина Загитова, Дмитрий Соловьев, Илья Яблоков, Егор Мурашов, Таисия Собинина / Денис Ходыкин и другие», — сообщил в своем телеграм-канале журналист Константин Лесик.

Кажется, с билетами на шоу Алины Загитовой что-то не так. Заметили?