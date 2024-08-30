«Есть проблемы с сердцем». Талантливая российская фигуристка прерывает карьеру

Спорт не всегда заканчивается сломанными костями и разорванными связками. Так как спортсменам всегда приходится держать себя в форме, многие из них постоянно ограничивают себя в еде, что приводит к расстройству пищевого поведения. Именно с этим заболеванием пришлось столкнуться олимпийской чемпионке Юлии Липницкой. Проблемы со здоровьем у нее начались после победы на Олимпиаде в Сочи: при росте 160 см Юля весила всего 37 кг и панически боялась набрать вес, поэтому питалась одной зеленью, клетчаткой и водой. Такая многолетняя диета закончилась плачевно, и фигуристка заработала анорексию, для излечения которой проходила реабилитацию в Германии. В большой спорт Юля после этого уже не вернулась.