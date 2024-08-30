Судебное заседание по спору «Ангелов Плющенко» пройдет 2 сентября

Парсеговой 12 лет, она тренировалась до сезона-2020/21 под руководством Этери Тутберидзе, после чего перешла к Плющенко. Однако теперь спортсменка покинула академию Плющенко. По информации источника РИА Новости, фигуристка вернулась к Тутберидзе.