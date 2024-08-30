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Судебное заседание по спору «Ангелов Плющенко» пройдет 2 сентября

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Судебное заседание по иску академии «Ангелы Плющенко» против представителей фигуристки Арины Парсеговой назначено на 2 сентября, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Источник: © РИА Новости

Судебное разбирательство идет в Никулинском районном суде Москвы. Заседание назначено на понедельник, 2 сентября, и должно начаться в 11:00.

Ранее суд зарегистрировал гражданское дело по иску академии «Ангелы Плющенко», которая принадлежит фигуристу Евгению Плющенко, о взыскании денежных средств с ушедшего спортсмена на сумму 1,9 миллиона рублей. Требования основаны на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий.

Заседание 2 сентября должно стать первым по данному делу, ранее заседание несколько раз откладывалось на другой срок.

Парсеговой 12 лет, она тренировалась до сезона-2020/21 под руководством Этери Тутберидзе, после чего перешла к Плющенко. Однако теперь спортсменка покинула академию Плющенко. По информации источника РИА Новости, фигуристка вернулась к Тутберидзе.