Судебное заседание по спору «Ангелов Плющенко» пройдет 2 сентября

Судебное разбирательство идет в Никулинском районном суде Москвы. Заседание назначено на понедельник, 2 сентября, и должно начаться в 11:00.
Ранее суд зарегистрировал гражданское дело по иску академии «Ангелы Плющенко», которая принадлежит фигуристу Евгению Плющенко, о взыскании денежных средств с ушедшего спортсмена на сумму 1,9 миллиона рублей. Требования основаны на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий.
Заседание 2 сентября должно стать первым по данному делу, ранее заседание несколько раз откладывалось на другой срок.
Парсеговой 12 лет, она тренировалась до сезона-2020/21 под руководством Этери Тутберидзе, после чего перешла к Плющенко. Однако теперь спортсменка покинула академию Плющенко. По информации источника РИА Новости, фигуристка вернулась к Тутберидзе.