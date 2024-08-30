Тарасова рассказала, что ей понравилось шоу Загитовой в Казани

В числе организаторов, проводивших шоу, режиссер Светлана Краюшкина, хореограф Татьяна Розанова, художник Юрий Антизерский. Все эти специалисты много лет работают с проводящей свои шоу олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. Сама Загитова выступила в шоу в разных образах, в том числе с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым и чемпионом России среди юниоров Ильей Яблоковым. По завершении шоу Загитова спела вместе с исполнителями Nansi & Sidorov.