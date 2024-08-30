Тарасова рассказала, что ей понравилось шоу Загитовой в Казани

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой понравилось шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в Казани. Об этом она рассказала ТАСС.
В четверг в Казани прошли два показа шоу Загитовой «Хранители времени». В пятницу состоится бесплатный спецпоказ для школьников, в том числе детей участников СВО.
«Впечатление от шоу Загитовой хорошее. Запомнилось то, что ее шоу было непохоже ни на какое другое, по-своему, и это было важно в этой ситуации», — сказала Тарасова.
«Есть люди, которые это шоу проводили, но о них мало пишут», — отметила Тарасова.
В числе организаторов, проводивших шоу, режиссер Светлана Краюшкина, хореограф Татьяна Розанова, художник Юрий Антизерский. Все эти специалисты много лет работают с проводящей свои шоу олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. Сама Загитова выступила в шоу в разных образах, в том числе с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым и чемпионом России среди юниоров Ильей Яблоковым. По завершении шоу Загитова спела вместе с исполнителями Nansi & Sidorov.