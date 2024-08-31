Биография Алены Косторной: жизнь и карьера чемпионки Европы, перешедшей в парное катание

Но в итоге в сезоне-2020/21 Алена так и не сумела его восстановить и не предпринимала попыток его исполнения. Она завоевала серебро на этапах Кубка России и серии «Гран-при» в Москве, после чего перенесла коронавирус и не выступала на чемпионате России. Однако попытку отобраться в сборную и попасть на чемпионат мира Алена предприняла в финале Кубка страны, где показала новые программы. Но выступила не очень удачно — лишь шестое место.