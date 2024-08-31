Трусова и Игнатов рассказали, планируют ли они заводить детей

— Теперь вы муж и жена. Медовый месяц планируется?
Александра: Пока у нас были медовые выходные. У Макара начался новый сезон, у меня тоже тренировки. После свадьбы провели два дня в отеле. А медовый месяц решили оставить на потом — обязательно устроим его, когда будет свободное время.
— Вы оба очень молодые, наверное, о детях пока не задумываетесь?
Александра: Ну почему же. Я с 16 лет начала об этом думать. Я бы хотела двоих или троих детей, но первой дочку. А ты что скажешь?
Макар: А я что, я готов, — рассказала пара в интервью hellomagrussia.ru.