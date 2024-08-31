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Загитова рассказала, какой рекорд был установлен на её шоу «Хранители времени»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что на её ледовом шоу «Хранители времени» был установлен рекорд России.

Источник: РИА "Новости"

«Самое ценное, что зрителям понравилось шоу. За два с половиной месяца мы построили большое шоу. Естественно, мне удалось собрать сплочённую команду, я училась всему у профессионалов: как поставить свет, режиссуре и остальному. Коммуникация с людьми из разных сфер была сложная. Получила экспресс-обучение.

Благодаря шоу был поставлен рекорд. У нас летали дроны. Это первый раз, когда в закрытом помещении летал 61 дрон. Это рекорд России», — передаёт слова фигуристки корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Премьера шоу Загитовой состоялась 29 августа в Казани, показ был приурочен к Дню республики Татарстан.