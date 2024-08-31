Загитова рассказала, какой рекорд был установлен на её шоу «Хранители времени»

«Самое ценное, что зрителям понравилось шоу. За два с половиной месяца мы построили большое шоу. Естественно, мне удалось собрать сплочённую команду, я училась всему у профессионалов: как поставить свет, режиссуре и остальному. Коммуникация с людьми из разных сфер была сложная. Получила экспресс-обучение.



Благодаря шоу был поставлен рекорд. У нас летали дроны. Это первый раз, когда в закрытом помещении летал 61 дрон. Это рекорд России», — передаёт слова фигуристки корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.