Алина Загитова: «На все выступления крашусь всегда сама. Мои мозги собираются в кучу, и я становлюсь более сконцентрированная»

«Всегда по-разному. Сегодня, допустим, я не успела заехать домой и приехала к вам сразу с чемоданами из Казани, так как у меня там было шоу “Хранители времени”, которое я первый раз представила. Была продюсером, постановщиком и исполнителем — в общем, там была прям конкретная запара у меня.