Тарасова о Медведевой в роли комментатора: «Евгения — человек, который со всем будет справляться. У нее неплохой язык, плюс она ко всему относится серьезно»

"Евгения — такой человек, который со всем будет справляться. Какую бы цель она перед собой ни поставила, сделает все профессионально.
К сожалению, мне не доводилось слышать ее в эфире, поскольку сама комментирую, но не сомневаюсь в ее успешности.
Думаю, у нее неплохой язык, плюс она серьезно относится ко всему, чем занимается. Рада за нее, что она пробует разные направления", — сказала заслуженный тренер СССР.
Евгения Медведева: «Обожаю комментировать фигурное катание. Думаю, разговоры по этому поводу мне еще предстоят».