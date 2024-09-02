«Ангелы Плющенко» засудили маму фигуристки Парсеговой на 2 миллиона. Как это получилось?

В понедельник на суде прошли прения, и было объявлено решение. За два месяца с первого заседания стороны будто не сильно сдвинулись в процессе. Аргументы остались те же. «Ангелы Плющенко» настаивали: если договор подписан, то никакие обстоятельства не могут служить основанием для невыплаты компенсации. Кроме того, в суде появилась внушительная папка с бумагами — обоснование суммы в 1,8 миллиона рублей в виде чеков и счетов. По мнению юристов академии, все это доказывало, что академия реально потратилась на подготовку фигуристки, а претензий ранее к оказанным услугам не высказывалось. Среди конкретных аргументов — 77 тысяч рублей на новые коньки для Парсеговой были выделены из кассы академии.