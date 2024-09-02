Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плющенко ответил Тарасовой: «Рабов у нас нет. Только все нужно делать цивилизованно и по-человечески»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на высказывание заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Источник: Sport24

В понедельник Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск академии «Ангелы Плющенко» к матери фигуристки Арины Парсеговой на сумму 1,83 миллиона рублей за невыполнение условий договора. Тарасова, комментируя новость, заявила, что против решения подобных ситуаций через суд.

"Конечно, соглашусь со словами Татьяны Анатольевны Тарасовой о том, что подобные конфликты лучше решать не в судебном порядке. Если бы ко мне подошли спортсменка и ее мама и сказали, что хотят перейти к другому тренеру из-за того, что их не устраивают тренер или условия для занятий, мы бы нашли точки соприкосновения. Хотят заниматься у другого тренера — никаких проблем! Рабов у нас нет. Только все нужно делать цивилизованно, по-человечески.

К сожалению, в фигурном катании нет такой трансферной системы, которая существует в игровых видах спорта. Там при переходе из одного клуба в другой необходимо компенсировать затраты на подготовку футболиста или хоккеиста. У нас был заключен контракт с мамой Парсеговой, представлявшей интересы несовершеннолетней фигуристки, и его нужно было выполнять", — приводит слова Плющенко РИА Новости.

В мае 2023 года Парсегова перешла из академии Плющенко в группу Этери Тутберидзе, после чего «Ангелы Плющенко» обратились в суд по поводу невыполнений условий договора со стороны 12-летней фигуристки, потребовав компенсацию в размере 1,9 миллиона рублей.