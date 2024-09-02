Плющенко ответил Тарасовой: «Рабов у нас нет. Только все нужно делать цивилизованно и по-человечески»

В понедельник Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск академии «Ангелы Плющенко» к матери фигуристки Арины Парсеговой на сумму 1,83 миллиона рублей за невыполнение условий договора. Тарасова, комментируя новость, заявила, что против решения подобных ситуаций через суд.
"Конечно, соглашусь со словами Татьяны Анатольевны Тарасовой о том, что подобные конфликты лучше решать не в судебном порядке. Если бы ко мне подошли спортсменка и ее мама и сказали, что хотят перейти к другому тренеру из-за того, что их не устраивают тренер или условия для занятий, мы бы нашли точки соприкосновения. Хотят заниматься у другого тренера — никаких проблем! Рабов у нас нет. Только все нужно делать цивилизованно, по-человечески.
К сожалению, в фигурном катании нет такой трансферной системы, которая существует в игровых видах спорта. Там при переходе из одного клуба в другой необходимо компенсировать затраты на подготовку футболиста или хоккеиста. У нас был заключен контракт с мамой Парсеговой, представлявшей интересы несовершеннолетней фигуристки, и его нужно было выполнять", — приводит слова Плющенко РИА Новости.
В мае 2023 года Парсегова перешла из академии Плющенко в группу Этери Тутберидзе, после чего «Ангелы Плющенко» обратились в суд по поводу невыполнений условий договора со стороны 12-летней фигуристки, потребовав компенсацию в размере 1,9 миллиона рублей.