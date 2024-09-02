Плющенко ответил Тарасовой: «Рабов у нас нет. Только все нужно делать цивилизованно и по-человечески»

"Конечно, соглашусь со словами Татьяны Анатольевны Тарасовой о том, что подобные конфликты лучше решать не в судебном порядке. Если бы ко мне подошли спортсменка и ее мама и сказали, что хотят перейти к другому тренеру из-за того, что их не устраивают тренер или условия для занятий, мы бы нашли точки соприкосновения. Хотят заниматься у другого тренера — никаких проблем! Рабов у нас нет. Только все нужно делать цивилизованно, по-человечески.