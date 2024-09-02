Валиева поступила в МГИМО, но ее место учебы окутано тайной. Какие дипломы получают наши фигуристки?

Однако 2 сентября Валиева появилась в другом университете — физической культуры и спорта. Она обратилась с красивой речью к студентам, сказала, что они начинают новую жизнь, призвала верить в себя, а позади красовалась надпись «олимпийская чемпионка (2022), чемпионка мира (2020)». Университет, видимо, верит в Камилу очень сильно. Если о чемпионате мира можно спорить — он был юниорский, то вот об Олимпиаде вроде как все отспорено, и ISU принял решение поменять российские золотые медали на бронзовые, CAS с ним согласился.