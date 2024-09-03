Артем Фролов: «Когда совсем маленький был, писал Роналду в соцсети мотивирующие сообщения, жду когда мне это аукнется»

Артем: Шараут всем вышеназванным, я теперь всем буду передавать приветы. До сих пор жду совета от Криштиану Роналду по внешнему виду, как выглядеть так же, как он. Видимо, он еще не увидел мое прошлое интервью, где салютовал ему.