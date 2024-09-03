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16-летняя ученица Плющенко рискует пропустить второй сезон подряд из-за травмы

Российская фигуристка Вероника Жилина рискует пропустить значительную часть предстоящего сезона из-за проблем со спиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Источник: РИА "Новости"

Неделю назад стало известно, что 16-летняя ученица академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко значительно ограничила тренировочную активность, став посещать занятия всего раз в неделю и отказавшись от прыжков.

Утверждается, что спортсменка с высокой вероятностью не выступит в первой части сезона. Что касается второй его половины, то здесь перспективы Жилиной также туманны.

Если худший прогноз подтвердится, Жилина пропустит второй сезон подряд. В прошлом она не выступала в связи с травмой плеча и обострившихся на ее фоне болей в спине.

Во вторник Жилина не была включена в предварительный список участников контрольных прокатов сборной России, которые пройдут в середине сентября.