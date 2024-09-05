Рудковская резко отреагировала на инициативу штаба Тутберидзе в связи с долгом Парсеговой

«Гениальный ход придумали пиарщики команды Тутберидзе: и денежек срубить (шутка ли — в продаже 462 билета по 10 тыс. рублей! За одну тренировку получить почти 5 млн!), и своему спортсмену за счёт своих фанатов публично помочь. Как говорится, два пишем, три в уме. Да ещё и очередной нестандартный PR-ход замутить! Ни один околоспортивный ресурс не устоит и афишу опубликует.



Хотя… Что это я размечталась? Кто сказал, что весь долг Наталии Парсеговой будет покрыт за счёт этих сборов? Какая часть от собранных денег пойдёт на закрытие долга? Можно ли поподробнее? И не надо писать “долг Арины” — Арина нам ничего не должна!



Вообще, конечно, удобно жить на всём готовом и за чужой счёт заниматься благотворительностью!



Каток, насколько нам известно, государственный (ледовый дворец для ГБОУ “Центр спорта и образования “Самбо — 70”). Поэтому можем предположить, что ни за аренду, ни за электричество, ни за воду команда Тутберидзе не платит — это оплачивает государство. И зарплаты тренеров наверняка тоже оно. И с “абонементов”, за которые родители платят в государственную школу, налоги платить не нужно!



Неужели из всех этих сэкономленных денег команда Тутберидзе не нашла возможность самостоятельно заплатить за теперь уже своего спортсмена, а лихо переложила это на наш добросердечный народ?



Присоединяюсь ко всеобщему флешмобу! Афишу публикую. Скинемся всем миром! И Этери Георгиевне денежек соберём, и Redkassе полмиллиона подкинем — все обратили внимание на сервисный сбор в 10%? Он же сверх 10 тыс. за билет! Лихо, нам так не жить”, — написала Рудковская в своём телеграм-канале.