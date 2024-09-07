Костомаров: «С удовольствием повторил бы свою жизнь до 2023 года. Дальше — нет»

— Если только там [смеется, показывая на небеса]. Здесь уже во все поиграл. Если брать как играл раньше, то лучше не смогу уже сделать. Если только усовершенствовать то, что делаю сейчас. Остаются только развлекательные виды: флайборд, сноуборд. Конечно, уже в футбол бегать не могу. Легкой атлетикой заниматься не могу. Но всегда поддерживаю свою форму.