Софья Самоделкина покинула «Ангелов Плющенко», чтобы уехать к тренеру Ильи Малинина в США

«Федерация фигурного катания Астаны объявляет, что Софья Самоделкина покинула клуб “Ангелы Плющенко” и с 1 сентября 2024 года больше не сотрудничает с Евгением Плющенко.



Уже в октябре Софья направится на просмотр и стажировку в Лос-Анджелес к Рафаэлю Владимировичу Арутюняну — тренеру олимпийского чемпиона Нэйтана Чена, а также мировой звезды фигурного катания Ильи Малинина.



Софья продолжит сотрудничество и дружбу с Яной Александровной Рудковской и Евгением Викторовичем Плющенко. Решение о переходе к другому специалисту было принято федерацией и Софьей совместно с ними», — приводит слова Федерации фигурного катания Астаны Tengri Sport.