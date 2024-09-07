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Софья Самоделкина покинула «Ангелов Плющенко», чтобы уехать к тренеру Ильи Малинина в США

Стало известно, что бывшая российская спортсменка Софья Самоделкина с 1 сентября покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

Источник: Чемпионат.com

Далее она планирует уехать на стажировку к известному советскому тренеру, ныне работающему в США, Рафаэлю Арутюняну. Отметим, что ранее он тренировал победителя Олимпийских игр 2022 года Нэйтана Чена и сейчас является консультантом Ильи Малинина.

«Федерация фигурного катания Астаны объявляет, что Софья Самоделкина покинула клуб “Ангелы Плющенко” и с 1 сентября 2024 года больше не сотрудничает с Евгением Плющенко.

Уже в октябре Софья направится на просмотр и стажировку в Лос-Анджелес к Рафаэлю Владимировичу Арутюняну — тренеру олимпийского чемпиона Нэйтана Чена, а также мировой звезды фигурного катания Ильи Малинина.

Софья продолжит сотрудничество и дружбу с Яной Александровной Рудковской и Евгением Викторовичем Плющенко. Решение о переходе к другому специалисту было принято федерацией и Софьей совместно с ними», — приводит слова Федерации фигурного катания Астаны Tengri Sport.

О желании 17-летней Самоделкиной перейти в сборную Казахстана, дабы получить возможность выступать на международных стартах, стало известно в августе 2023 года. Напомним, недавно Самоделкина стала победительницей летнего чемпионата Казахстана, хорошее выступление на котором позволило девушке участвовать в международных соревнованиях в наступающем сезоне.