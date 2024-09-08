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Фигуристка Медведева: если спорт мешает учебе, надо бросать учебу

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева на форум-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» рассказала, что учеба давалась ей с трудом. Слова Медведевой передает Sport24.

Источник: РИА "Новости"

«Училась, сдавала, ходила — все с трудом. У нас в фигурном катании есть пословица: “Если спорт мешает учебе, надо бросать учебу”. Радикально к этому подходят», — сказала Медведева.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».