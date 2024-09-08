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Этери Тутберидзе сообщила, что весь долг Парсеговой перед академией Плющенко будет закрыт

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сообщила, что долг 12-летней фигуристки Арины Парсеговой будет закрыт, вне зависимости от продаж на открытую тренировку штаба.

Источник: Чемпионат.com

«Долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке. Вся наша команда постарается провести эту открытую тренировку-прокаты так, чтобы зрителю было интересно и понятно происходящее, начиная с жеребьёвки. Будут камеры с выводом на экран и микрофоны у тренерского состава», — написала Тутберидзе на своей странице в соцсетях.

Напомним, в мае 2023 года Арина Парсегова перешла от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. После этого академия «Ангелы Плющенко» подала в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки.

Несколько дней назад стали известно итоги суда. Он постановил взыскать 1,8 млн рублей с Натальи Парсеговой, матери спортсменки.