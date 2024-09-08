Этери Тутберидзе сообщила, что весь долг Парсеговой перед академией Плющенко будет закрыт

«Долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке. Вся наша команда постарается провести эту открытую тренировку-прокаты так, чтобы зрителю было интересно и понятно происходящее, начиная с жеребьёвки. Будут камеры с выводом на экран и микрофоны у тренерского состава», — написала Тутберидзе на своей странице в соцсетях.