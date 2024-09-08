Американский тренер раскрыл подробности сотрудничества с Самоделкиной

«Много раз убеждался: как только начинаешь сверх меры заниматься бытовыми проблемами того или иного фигуриста, он подсознательно начинает считать, что тебе от него что-то надо. Мне же в данной ситуации вообще ничего не нужно. Я готов консультировать, готов объяснять какие-то вещи, в чём-то помогать, но выльется ли наше сотрудничество с Самоделкиной в серьёзную работу, зависит только от самой спортсменки. Любая игра должна стоить свеч. Если говорить совсем начистоту, в глубине души я несколько настороженно отношусь к спортсменам, которые бегают от тренера к тренеру. Понятно, что иногда у спортсмена не остаётся выбора, но надо понимать, что смена наставника — это не панацея. Свой результат ты всегда делаешь сам», — приводит слова тренера RT.