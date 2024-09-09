Величайших российских фигуристов хотели подставить. И это дело рук их собственного тренера

Великие танцоры Оксана Грищук и Евгений Платов выиграли свои главные титулы под руководством двух легендарных тренеров — Натальи Линичук и Татьяны Тарасовой. К Тарасовой Грищук/Платов перешли в 1996 году из-за конкуренции в группе: в какой-то момент им начало казаться, что Наталья Владимировна делает ставку на Крылову/Овсянникова, не уделяя должного внимания действующим олимпийским чемпионам. Тщательно взвесив все за и против, фигуристы приняли решение обратиться к Тарасовой, та поработать с ними согласилась.
Их первая встреча прошла в «Олимпийском», на полу в коридоре которого Грищук/Платов показали свои произвольный и оригинальный танцы: произвольной Тарасовой понравился, а вот с оригинальным были проблемы.
"Мне произвольный танец понравился. Они сказали, что положили на него много труда, с ними в Америке работал балетмейстер. Показали оригинальный танец, недоделанный и с серьезными нарушениями. Тренировались они, по их словам, одни. Впрочем, и по программе было видно, что она делалась самостоятельно. <…> Я не понимала, как такой потрясающий танец можно неправильно разложить по рисунку, тем более с грубейшими нарушениями? Как Линичук собиралась выпускать их на соревнования? То есть их заведомо и сознательно готовили на проигрыш.
Времени оставалось немного, я сама дергалась, что если мне не понравится их произвольный танец или он будет еще хуже — неинтересен, взяв их, я могу их только погубить. Слова Оксаны: «Я так волнуюсь, вы на меня так смотрите внимательно, что я вся трясусь», у меня до сих пор в ушах. «Я боюсь, что вы меня не возьмете».
Но вернусь вновь в коридор «Олимпийского», где они под музыку нам с Володей Ульновым показывали свой произвольный танец. Ничего сверхъестественного в таком показе нет. Нормальная работа танцоров, во всяком случае для меня. И вдруг чуть ли не с первого же такта я поняла, что мне нравится их танец, что в нем найдены новые пластические возможности, необычная хореография. Мне сразу стало интересно. Я всегда органично веду себя, никогда не хитрю (дипломат из меня никакой), прямо там же в коридоре я заорала: «Ой, мне нравится, мне нравится!» Они тут же приободрились, но она все равно меня пугалась и шарахалась от меня немножко в сторону. Потом мы отправились на лед смотреть их оригинальный танец. И когда я увидела эти злополучные петли, то позвала Чайковскую (в то время гостренер — прим.). Лена хорошо знает правила, я последние годы от танцев отдыхала. Спрашиваю: «Лена, мне кажется, что это нельзя, за это будут снимать баллы». Чайковская: «Надо срочно переделывать», — вспоминала Тарасова.
В итоге Тарасова сняла Грищук/Платова с чемпионата России, отправив их переделывать оригинальный танец, сама же выводила на лед Илью Кулика. Затем, когда Кулик турнир выиграл, Татьяна Анатольевна присоединилась к работе. Тренер договорилась с администрацией катка в Сокольниках, что займет его на ночь, попросила радистов остаться — пообещав, что сама их отвезет домой. Той самой ночью начался их совместный путь к победной Олимпиаде в Нагано…
В материале использовались цитаты Тарасовой из ее книги «Красавица и чудовище».