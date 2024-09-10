Собрали миллионы. Как Тутберидзе спасала юную фигуристку от Плющенко

Мученики против Карабаса
С имиджевой точки зрения ход потрясающий. Не новый в широком смысле слова, но для фигурного катания определенно новаторский в своей смелости и своевременности. Можно сколько угодно спорить о правомочности решения суда по делу академии Плющенко против Натальи Парсеговой, мамы Арины, но глобально разбирательства между сторонами в данном случае справедливы и обоснованы. С правовой точки зрения. «Ангелы Плющенко» должны были защитить себя, и они выбрали для этого поход в суд.
При этом в плане имиджа, если судить по реакции аудитории, академия потеряла больше, чем приобрела. Трудно оценить однозначно, с чем это связано — то ли с самим фактом подачи иска в суд, то ли с последующими публичными пикировками сторон, одна из которых в глазах весомой части общественности предстала в роли мученика, а вторая — эдакого Карабаса Барабаса… Если смотреть объективно, ни та сторона, ни другая подобных ярлыков носить не заслуживает, но общественное восприятие — штука такая, с ней необходимо работать. Зайдите на любой более-менее крупный форум по фигурному катанию, чтобы понять смысл написанного.
И тут из-за угла неожиданно вышла команда Тутберидзе — сторона вроде бы нейтральная в этом деле, но вообще-то не совсем. Как минимум потому, что именно у них с межсезонья-2023 тренируется Парсегова-младшая, ушедшая из «Ангелов Плющенко» с действующим восьмилетним контрактом на руках — и тут-то все и завертелось.
Три с половиной миллиона
Пока две основные, скажем так, стороны продолжали играть заранее сформированные роли, штаб Этери Георгиевны занял выжидательную позицию. А затем, как только представился наиболее удобный случай, вступил в повествование, примерив сияющие латы и здоровенный щит.
И правильно, надо сказать, сделал. В данной ситуации у Этери Георгиевны не было, наверное, неправильных шагов — только нейтральные (ничего не делать) и абсолютно верные. И с точки зрения общественного резонанса совершенно не имеет значения, что конкретно это было бы — сбор средств в соцсетях, погашение долга из собственного бюджета или же вот такой — в виде платной открытой тренировки. В любом случае они тем самым выполнили сразу несколько задач — и помогли воспитаннице рассчитаться по долгам, и добавили имиджевых очков, и поддержали тренд на клиентоориентированность спорта, что, кстати, немаловажно.
А главное — все абсолютно чисто. И морально, и, судя по последнему заявлению Этери Георгиевны, юридически. Словом, браво!
Что приготовила Тутберидзе
Теперь о том, что же мы увидели на самой тренировке. Во-первых, конечно, это практически полные трибуны ледового дворца Этери Тутберидзе в Ясенево. Официально комплекс насчитывает порядка 500 посадочных мест, из которых к старту мероприятия продано 355. Учитывая, что чистая стоимость одного квитка составляла 10 тысяч рублей, получается, что сборы составили порядка 3,5 млн. То есть долг Парсеговой, который, как сообщала Этери Георгиевна, будет покрыт полностью, независимо от сборов, уже точно будет выплачен, причем с легкостью.
Есть несколько людей, кто покупал билеты, но пойти не смог и отдавал их желающим. То есть консолидация людей вокруг проблемы одного взятого подростка и его мамы имела место быть. Опустим же юридические нюансы и просто порадуемся, что мир не без добрых людей.
«Ужас!» — воскликнула Тутберидзе
Ну, а теперь — к тренировке. Все началось с проката парников, который открыли чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский со своей огненной короткой программой. После проката ребята устроили разбор полетов с Этери Георгиевной и остальным тренерским штабом — ожидая, вероятно, более бурной реакции публики, коей на удивление не последовало.
«Что скучные-то такие?» — произнес по итогу Дмитрий в микрофон, и зал разразился овациями. С тех пор сонного царства уже не было.
На остальных парах штаб тестировал микрофонную систему и вывод элементов на экран арены для облегченного восприятия публики. Стоит признать, что после стартовых неполадок (было плоховато слышно и не очень понятно, за чем конкретно наблюдать после проката) все быстро привели в порядок. И уже на парнях все было абсолютно безупречно.
Равно как и сами парни. Ну, почти… Арсений Федотов вот точно вышел безукоризненным — стильная короткая программа под Another One Bites the Dust сделана от зубов. Этери Георгиевна была солидарной: «Ты, паршивец, хороший». Комплимент от главного тренера дорогого стоит!
Достойно прокатал произвольную и Даниил Самсонов. А вот Андрея Мозалева отправили делать работу над ошибками — каскад лутц-тулуп в конце вышел не очень. Вторая попытка — падение. Третья — чисто!
«Ужас! — с улыбкой говорит Тутберидзе. — Каскаду 3−3 аплодируют!» Но это все, конечно, несерьезно.
А вот что серьезно, так это выступления женской части команды Тутберидзе. На разминках одни звезды — Аделия Петросян, Софья Акатьева, Маргарита Базылюк. Думалось, что может быть и Арина Парсегова, но нет. Может, и к лучшему? Пусть девочка спокойно готовится к сезону.
Главным же звездам пришлось выдержать пытливые взгляды полных трибун. Удалось не всем, но все равно было ярко. Петросян прокатала короткую программу — без тройного акселя, но все равно великолепно.
Базылюк отбомбила четырьмя ультра-си, Акатьева показала чувственную произвольную под саундтрек фильма «Адмирал», премьера которой отложилась на год. Двоеглазова поставила жирную точку в вечере, впечатав в лед четверной лутц.
В общем, премьера удалась! Остается лишь надеяться, что подобные мероприятия впредь станут регулярными, а поводы для их проведения будут куда более позитивными.
Влад Жуков