Собрали миллионы. Как Тутберидзе спасала юную фигуристку от Плющенко

При этом в плане имиджа, если судить по реакции аудитории, академия потеряла больше, чем приобрела. Трудно оценить однозначно, с чем это связано — то ли с самим фактом подачи иска в суд, то ли с последующими публичными пикировками сторон, одна из которых в глазах весомой части общественности предстала в роли мученика, а вторая — эдакого Карабаса Барабаса… Если смотреть объективно, ни та сторона, ни другая подобных ярлыков носить не заслуживает, но общественное восприятие — штука такая, с ней необходимо работать. Зайдите на любой более-менее крупный форум по фигурному катанию, чтобы понять смысл написанного.