Неизвестные детали открытой тренировки Тутберидзе: фанат потратил больше миллиона, гости приехали даже из Италии

Как это было? Фигуристов разделили на три разминки — четыре пары, три одиночника и шесть одиночниц. Сначала ребята тянули номера на жеребьевке, потом их ждала шестиминутка и сами прокаты с экспресс-разбором от тренерской команды. Повторы элементов показывали на большом экране, а свои замечания Тутберидзе и другие специалисты говорили в микрофон.