Неизвестные детали открытой тренировки Тутберидзе: фанат потратил больше миллиона, гости приехали даже из Италии

Открытые для болельщиков тренировки — не новое явление для фигурного катания. Зрителей на презентации программ приглашают Тамара Москвина, Алексей Мишин и некоторые другие российские специалисты.
Но выступления фигуристов Этери Тутберидзе, которые прошли 9 сентября, были особенными. Мероприятие организовали буквально за несколько дней, а деньги с продажи билетов пошли на полное покрытие долга мамы фигуристки Арины Парсеговой в 1,8 млн рублей, которая проиграла суд «Ангелам Плющенко». Вы точно слышали про эту историю.
Обстоятельства возникновения мероприятия уже не так важны. Куда интереснее было увидеть, как в штабе Тутберидзе с нуля организуют необычную встречу с фанатами. Получилось свежо и по-новому.
Как это было? Фигуристов разделили на три разминки — четыре пары, три одиночника и шесть одиночниц. Сначала ребята тянули номера на жеребьевке, потом их ждала шестиминутка и сами прокаты с экспресс-разбором от тренерской команды. Повторы элементов показывали на большом экране, а свои замечания Тутберидзе и другие специалисты говорили в микрофон.
Сначала техника немного подводила, и слышно было плохо, да и сама Этери Георгиевна, как мне сказала одна из ее фигуристок, из-за волнения говорила меньше и тише, чем обычно. Но все это довольно быстро исправилось, и зрители услышали настоящие, четкие и емкие замечания ученикам.
Некоторые из высказываний Тутберидзе:
Алене Приневой (у фигуристки не получились ультра-си): «Когда ты покажешь, что умеешь делать лутц, умеешь делать тулуп? Волнуешься? Волнуются все. Нужно уметь направить волнение в нужное русло».
Дарье Садковой (фигуристка ошибалась во второй половине программы, с трибун крикнули «Даша молодец»): «Даша не молодец… Спортсмен должен терпеть. Вторая половина, самая дорогая… Что ты там сделала? Но молодец, что захотела сегодня прокатать именно произвольную. Постарайся сделать выводы и следующие прокаты уже терпеть. Спортсмен должен уметь терпеть».
Андрею Мозалеву (неудачный каскад в конце короткой программы): «Андрей, короткая программа без каскада… Ты не борешься уже. Тулуп — хорошо, аксель — хорошо, а самый дорогой элемент… Короткой нельзя выиграть, но можно проиграть. Что ты и сделал».
О прокате Арсения Федотова: «Можно лишь сказать, что ты, паршивец, хорош».
Девушкам (во время их жеребьевки): «Какие вы все красивые. Не то что парни, да?».
Тренер не подбирала слова, остро шутила и подмечала ошибки учеников. Возникало ощущение, что ты проник на реальную тренировку и наблюдаешь за обычной ежедневной подготовкой топ-фигуристов. Большое количество критики не означало, что выступления были неудачными. Например, Двоеглазова исполнила шикарный четверной лутц, Маргарита Базылюк собрала тройные аксели и четверной сальхов, а Дарья Садкова — четверной тулуп. Просто Тутберидзе не пыталась «украсить» своими словами выступления учеников для зрителей, а, напротив, больше акцентировала внимание на ошибках, чтобы фигуристы смогли их исправить до официальных соревнований.
После окончания занятия на льду болельщики могли взять автографы и сделать совместное фото со всеми звездами команды Тутберидзе, включая тренеров. Учитывая такой эксклюзив, билет стоимостью в 10 тысяч рублей уже не казался столь дорогим.
Но не все болельщики попадали на мероприятие за деньги. Меценат из Казани Тимур Усманов приобрел за свой счет 100 билетов (а это, между прочим, 1 млн рублей + 100 тысяч на комиссию для агрегатора) и раздал их детям из неблагополучных семей через благотворительный фонд. Красивый поступок! Также в роли благотворителей выступили Мария Владимирович из Москвы (1 билет) и Полина Елкина из Нижнего Новгорода (3 билета).
Из неожиданных гостей — мама с дочкой, которые долгое время живут в Италии, но поддерживают российских спортсменов, и их недолгий визит в Москву случайно совпал с открытой тренировкой в школе Тутберидзе.
А одной из зрительниц на билет «скинулись» болельщики фигурного катания из разных регионов, которые не смогли приехать в Москву.
«А я для них провела прямой репортаж, поделилась всей информацией», — говорит Ольга, которая является поклонницей Анны Щербаковой.
Судя по очередям за автографами, ажиотаж мероприятие вызвало немалый. Хотя организовали его всего за несколько дней. Ведь увидеть работу команды одного из сильнейших тренеров России и мира вживую и изнутри для многих иногда даже ценнее, чем побывать на соревнованиях.
Автор: Константин Лесик