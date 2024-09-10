Плющенко запросил грант в размере более 22 млн рублей на ледовое шоу на музыку Чайковского

Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Согласно ей, запрашиваемая сумма составляет 22 450 000 рублей, софинансирование — 126 275 000 рублей, а общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 148 725 000 рублей.
«В основу постановки положены шедевры отечественного музыкального искусства: балеты П. И. Чайковского “Спящая красавица”, “Лебединое озеро” и “Щелкунчик”, что не помешало объединить в единое действо современное фигурное катание и классический балет, которые будут поддерживаться яркими мультимедийными решениями, потрясающими декорациями и костюмами.
Грация и лирика, динамика и пластика, сила и ловкость — все в прекрасном сочетании: синхронные движения спортсменов воссоздают поэтические образы, навеянные музыкой, отличаются высокой эмоциональностью и выразительностью движений.
Образы героев сказок усиливаются через такие качества как: мужество, героизм, самоотверженность, главный герой — Защитник. Сегодня тысячи солдат отдают свой долг Родине и защищают мирных жителей, свое Отечество ценой своей собственной жизни и здоровья. Ведь по-другому никак нельзя! События нашего времени показывают, как важно воспитать патриота и гражданина своей великой страны и как важно на примерах вымышленных персонажей и реальных героев донести до молодого поколения любовь к своему государству, к своей семье, актуализировать чувство гордости за свою армию и Родину. Герои современности — Герои России. Воевать можно не только с автоматом в руках, но и используя силу искусства и спорта", — говорится в обосновании проекта.
Срок реализации проекта, обозначенный на сайте Президентского фонда культурных инициатив — с 1 марта 2025 года по 30 июня 2026-го.