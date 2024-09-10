Плющенко запросил грант в размере более 22 млн рублей на ледовое шоу на музыку Чайковского

Образы героев сказок усиливаются через такие качества как: мужество, героизм, самоотверженность, главный герой — Защитник. Сегодня тысячи солдат отдают свой долг Родине и защищают мирных жителей, свое Отечество ценой своей собственной жизни и здоровья. Ведь по-другому никак нельзя! События нашего времени показывают, как важно воспитать патриота и гражданина своей великой страны и как важно на примерах вымышленных персонажей и реальных героев донести до молодого поколения любовь к своему государству, к своей семье, актуализировать чувство гордости за свою армию и Родину. Герои современности — Герои России. Воевать можно не только с автоматом в руках, но и используя силу искусства и спорта", — говорится в обосновании проекта.