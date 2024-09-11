Костомаров вспомнил победу над Олимпиаде: «Полное опустошение, никаких эмоций»

«В 1988 году, когда я увидел Олимпийские игры в Калгари, когда выиграли Катька Гордеева и Сергей Гриньков, я, естественно, влюбился в Катьку. Мне было тогда 11, ей 15, но они уже выиграли Олимпийские игры. И тогда я понял, что реально хочу следующую Олимпиаду выиграть. Но выиграл я ее только через 18 лет. Достижение такого большого успеха — прохождение огня, воды и медных труб.



Большие победы пришли только в 2004 году. Стоя на верхней ступеньке олимпийского пьедестала, ощущал полное опустошение, ты вообще полностью выгорел, как отжатый лимон, даже эмоций никаких не осталось. Да, у тебя какое-то счастье, удовлетворение, но даже вроде и слушаешь гимн, смотришь на флаг, стоишь на первом месте, медаль висит, ты счастлив, доволен, но нет таких эмоций, которые, казалось тебе, будут просто через край литься, слезы будут как у Родниной… А тут как-то все так сухо.



Но когда мы уже вернулись в Москву, нас уже пригласили на какое-то чествование, показали наши победные моменты — тут, конечно, ты уже, видно, как-то наполнился слезами, восстановился — текли слезы, было счастье», — рассказал Костомаров в своем подкасте.