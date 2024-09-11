Тарасова осталась недовольна датой захоронения Протопопова и Белоусовой

Белоусова и Протопопов стали олимпийскими чемпионами на Играх в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Пара четырежды подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965−1968) и Европы (1965−1968), а также трижды завоевывала серебро на чемпионатах мира и четырежды на чемпионатах Европы.