Фигуристы Кузьмина и Студеникин пропустят контрольные прокаты в Санкт-Петербурге

«Кузьмина и Студеникин не выступят на прокатах в Санкт-Петербурге. Партнер болел, болезнь перешла в воспаление легких, мы решили не рисковать, — рассказал Свинин. — Они были хорошо готовы к прокатам, но потом Дима заболел».