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Фигуристы Кузьмина и Студеникин пропустят контрольные прокаты в Санкт-Петербурге

Прокаты пройдут 14—15 сентября.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Фигуристы Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, выступающие в танцах на льду, пропустят контрольные прокаты сборной России в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказал тренер Александр Свинин.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 14—15 сентября в Санкт-Петербурге.

«Кузьмина и Студеникин не выступят на прокатах в Санкт-Петербурге. Партнер болел, болезнь перешла в воспаление легких, мы решили не рисковать, — рассказал Свинин. — Они были хорошо готовы к прокатам, но потом Дима заболел».

Кузьминой 18 лет, Студеникину 21 год. Они являются победителями этапа юниорского Гран-при России и бронзовыми призерами юниорского финала Гран-при России 2024 года.