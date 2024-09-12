В WADA заявили, что статья Associated Press о деле Валиевой содержит ряд неточностей

«Статья Associated Press содержит ряд фактических неточностей, эксперимент был проведен в ходе разбирательства в первой инстанции независимым экспертом по поручению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Таким образом, WADA не должно было решать, могут ли результаты этого эксперимента быть использованы РУСАДА, организацией, которая его заказала, и каким образом. Эксперимент не был частью расследования WADA, не было неправомерного вмешательства со стороны руководства WADA в работу I&I, который является оперативно независимым. Генеральный директор WADA отметил, что WADA не должно каким-либо образом участвовать в подготовке отчетов, заказанных сторонами в первой инстанции, не в последнюю очередь с учетом права WADA на апелляцию», — отметили в пресс-службе WADA.