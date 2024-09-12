В WADA заявили, что статья Associated Press о деле Валиевой содержит ряд неточностей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Статья агентства Associated Press о невключении в релиз Спортивного арбитражного суда (CAS) сведений, которые могли послужить оправданием для стороны российской фигуристки Камилы Валиевой в деле о нарушении антидопинговых правил, содержит ряд фактических неточностей. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).
По информации Associated Press, гендиректор WADA Оливье Ниггли обратился к главе отдела по расследованиям организации (I&I) Гюнтеру Янгеру с просьбой прекратить исследование, которое проводит бывший директор антидопинговой лаборатории Марсьяль Сожи. Как утверждает Associated Press, его результаты могли подтвердить версию защиты Валиевой, в которой говорилось, что запрещенное вещество попало в организм фигуристки через десерт, приготовленный ее дедушкой.
«Статья Associated Press содержит ряд фактических неточностей, эксперимент был проведен в ходе разбирательства в первой инстанции независимым экспертом по поручению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Таким образом, WADA не должно было решать, могут ли результаты этого эксперимента быть использованы РУСАДА, организацией, которая его заказала, и каким образом. Эксперимент не был частью расследования WADA, не было неправомерного вмешательства со стороны руководства WADA в работу I&I, который является оперативно независимым. Генеральный директор WADA отметил, что WADA не должно каким-либо образом участвовать в подготовке отчетов, заказанных сторонами в первой инстанции, не в последнюю очередь с учетом права WADA на апелляцию», — отметили в пресс-службе WADA.
29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование WADA о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина. Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье. Результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года были аннулированы, ее лишили золота чемпионатов Европы и России.
В командном турнире Олимпиады первое место заняла сборная России, вторыми стали американцы, третьими — японцы. После перераспределения медалей сборная США получила золотые награды, японская команда — серебряные, российская — бронзовые.