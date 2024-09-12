Эксперт, вступившийся за Валиеву, был консультантом Минспорта РФ на Играх в Сочи и уничтожил пробы россиян

В СМИ Сожи также связывают с допинг-расследованием в отношении велогонщика Лэнса Армстронга. Допинг-эксперт отрицал, что каким-либо образом помогал Армстронгу обходить тесты, но признался, что консультировал его команду насчет тестов на эритропоэтин (ЭПО) после подозрительной пробы велогонщика.