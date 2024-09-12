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Эксперт, вступившийся за Валиеву, был консультантом Минспорта РФ на Играх в Сочи и уничтожил пробы россиян

Эксперт WADA Марсиаль Сожи вступился за российскую фигуристку Камилу Валиеву в ходе расследования ее допинг-дела.

Источник: Sport24

Ранее Сожи работал главой допинг-лаборатории в Хельсинки и неоднократно становился центральной фигурой скандалов. К примеру, именно Сожи подвергся критике WADA, когда его лаборатория уничтожила 67 допинг-проб российских спортсменов перед Олимпиадой-2012 в Лондоне.

Как говорилось в отчете WADA, Сожи сделать это «вопреки особым указаниям». В WADA также остались недовольны тем, как Сожи объяснил свое решение дать указание об уничтожении проб.

Примечательно, что Сожи также присутствовал на Олимпиаде-2014 в Сочи в качестве аккредитованного представителя Министерства спорта РФ. Позднее Сожи признался, что посетил Игры в качестве консультанта.

В СМИ Сожи также связывают с допинг-расследованием в отношении велогонщика Лэнса Армстронга. Допинг-эксперт отрицал, что каким-либо образом помогал Армстронгу обходить тесты, но признался, что консультировал его команду насчет тестов на эритропоэтин (ЭПО) после подозрительной пробы велогонщика.