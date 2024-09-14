Валиева об одинаковых ролях в шоу: «Мне интересно, как катает Щербакова, но соперничество отсутствует. Это про взрослые отношения»

— Говорю за себя: я всегда стараюсь сделать максимум, что я могу. Конечно, мы смотрим. Мне было интересно, как чувствует и как катает, с какими эмоциями, Анна Щербакова, на каких элементах у нее акценты. Но как таковое соперничество в шоу отсутствует. Это немножко про взрослые отношения.