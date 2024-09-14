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Валиева об одинаковых ролях в шоу: «Мне интересно, как катает Щербакова, но соперничество отсутствует. Это про взрослые отношения»

Сейчас Камила Валиева выступает в шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» в Сочи. Она исполняет роль Одарки, эту же роль исполняли олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова.
Источник: Sports.Ru

— У тебя внутренние амбиции сохраняются, когда ты выходишь на лед, исполняя ту же роль, которую катает Аня Щербакова или Алина Загитова?

— Говорю за себя: я всегда стараюсь сделать максимум, что я могу. Конечно, мы смотрим. Мне было интересно, как чувствует и как катает, с какими эмоциями, Анна Щербакова, на каких элементах у нее акценты. Но как таковое соперничество в шоу отсутствует. Это немножко про взрослые отношения.

Спорт — это отдельная подготовка, отдельный мир. А в шоу ты все же больше катаешь для зрителя, а не ради получения награды после. Твоя главная награда — овации зрителей и их радость, — сказала Валиева в эфире канала «Россия 1. Сочи».