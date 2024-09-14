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Фигурист Мозалев не планирует усложнять программы в предстоящем сезоне

Спортсмен поставил цель — войти в тройку призеров на чемпионате России.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Усложнений программ фигуриста Андрея Мозалева в предстоящем сезоне не планируется. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

«Технически к сезону готов хорошо, — сказал он. — Думаю, усложнений в сезоне не будет. Как должен пройти сезон, чтоб я остался доволен? Тройка чемпионата России».

Мозалеву 21 год, он является бронзовым призером чемпионата России 2022 года. Фигурист выступал на Олимпиаде в Пекине и занял 19-е место. В прошедшем сезоне Мозалев стал 11-м на чемпионате России. 15 января фигурист перешел в группу Этери Тутберидзе, ранее он тренировался под руководством Кирилла Давыденко.